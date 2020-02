Quatro moradores de Assis ganham R$ 20 mil do Hiper Saúde

Mais uma semana com premiados no sorteio do Hiper Saúde Bauru na cidade de Assis.

No sorteio realizado neste domingo, dia 9 de fevereiro, quatro moradores de Assis foram contemplados no ‘Giro da Sorte’.

Cada um recebeu a quantia de R$ 5 mil em dinheiro.

Fátima Aparecido Ribeiro, que mora na rua Rio Claro, na vila Progresso, adquiriu sua cartela no ponto de venda MM, do Avenida Max, da avenida Dom Antônio, e ganhou R$ 5 mil.

José Claudecy da Silva Martins, morador da rua Escritor Leoni Ferreira da Silva, no Parque Colinas, também faturou R$ 5 mil.

Mariana Oliveira Rosa Ferraz, que mora na rua Carlópolis, no Jardim Paraná, comprou sua cartela no Supermercado Campeão e ganhou R$ 5 mil.

Andreia Mônica Luciano também faturou o prêmio no mesmo valor de R$ 5 mil ao adquirir seu Título de Capitalização na ‘J. V. Pesca’. Ela é moradora da rua Viriato Correia, na vila Ribeiro.

PRÓXIMO SORTEIO – O sorteio do Hiper Saúde Bauru do próximo domingo, dia 16 de fevereiro, terá atrativos prêmios.

Uma motocicleta Honda CG 160 cilindradas, 0 quilômetro, avaliada em R$ 10 mil estará no primeiro sorteio.

O segundo prêmio será novo HB20, 1.0. flex, com sugestão no valor de R$ 47 mil.

No terceiro sorteio, o prêmio será um novo Onix, Joy, 1.0., flex, também avaliado em R$ 47 mil.

O principal prêmio da semana será uma luxuosa caminhonete Hilux, cabine dupla, 16v, flex, automática, 0 km, avaliada em R$ 126 mil.

Além desses atrativos prêmios, serão promovidos 30 sorteios no ‘Giro da Sorte’ no valor de R$ 1.000,00 cada.

Quem compra o Título de Capitalização do Hiper Saúde, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer, em Jaú.

Vale a pena colaborar e concorrer!

Prêmios do próximo sorteio do Hiper Saúde Bauru