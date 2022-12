Quase dois mil sócios vão às urnas neste sábado para eleger novo presidente do Tênis Clube

Começaram às 9 horas e terminam às 17 horas deste sábado, dia 10 de dezembro, as eleições que definirão os novos presidentes da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração do Assis Tênis Clube.

Três chapas disputam os votos de quase dois mil associados.

De acordo com os estatutos sociais, o número de integrantes para compor o Conselho de Administração é de 13 membros, para o Conselho Fiscal 5 membros e Diretoria Executiva 12 membros “sem vinculação entre os grupos concorrentes”, prevê o edital.

DIRETORIA – As chapas inscritas para disputar as eleições da Diretoria Executiva do Assis Tênis Clube, que terão mandato nos anos de 2023 e 2024, não possuem denominação ou número.

Na cédula, há apenas a relação nominal por cargo dos membros de cada chapa. São elas:

Presidente: José Roberto Messias

Vice-presidente: Alcides Coelho

1º secretário: Mário Sérgio Vascão

2º secretário: Francisco Melo Dias Neto

Diretor social: Ricardo Justino

Diretor social: Gerson Mendonça Gonçalves

1º Tesoureiro: Eliseo Mazzo

2º Tesoureiro: Aref Sabeh

Diretor de Esportes: Marcelo Augusto Zancheta

Diretor de Esportes: Ricardo Salvador Frungilo

Diretor de Patrimônio: Edimilson Ferreira E. Santos

Diretor Jurídico: Arnaldo Thomé

Presidente: Maurício Dorácio Mendes

Vice-Presidente: Ronei Alexandre Granero

1º secretário: Basílio Barchi Júnior

2º secretário: João Luiz Arlindo Fabosi

Diretor social: Daniel Israel de Anchieta Ramos

Diretor social: Sebastião Júlio Rodrigues Júnior

1º tesoureiro: Alexander Ribeiro Seródio

2º tesoureiro: Cláudio Bandini

Diretor de esportes: Carlos Henrique Affonso Pinheiro

Diretora de esportes: Juliana Maria Pires

Diretora de patrimônio: Silmara Rodoski Faouaz

Diretor jurídico: Maximiliano Galeazzi

Presidente: José Cláudio Benelli

Vice-presidente: Luís Cláudio Prehl Gambali

1º secretário: Túlio Sérgio Zibordi

2ª secretária: Cristiane Aparecida Batareli de Oliveira

Diretora social: Samira Iara de Queiróz Martins Coelho

Diretor social: Dino Aparecido Fernandes

1º tesoureiro: Oto Sebastião de Paula

2º tesoureiro: José Ademir Pomari

Diretor de esportes: Carlos Eduardo Lima

Diretor de esportes: Paulo César Ibide

Diretor de patrimônio: Marcelo Fábio Molito Carpentieri

Diretor jurídico: Guilherme Zirondi Abib

ADMINISTRAÇÃO – Três chapas também foram inscritas para o Conselho de Administração do Assis Tênis Clube, que terão mandato de 2023 a 2026. Segundo o edital, não há vinculação entre os grupos. As chapas inscritas também não possuem denominação ou número.

Na cédula, haverá apenas a relação nominal por cargo dos membros de cada chapa. São elas:

Presidente: Manuel Segarra Cifre

Vice-presidente: José Almiro Binato

1º secretário: Moyses Shigueo Yokoyama

2º secretário: Orlando Martins Júnior

Elias Abbas Neto, Edélcio Satomi Shimabucoro, Valdir Luiz Almeida, Nilo Régis Depes e Osvaldo Macedo Pereira.

Suplentes: João Luiz Botega, Carlos Tadeu Nero, Aref Sabeh Filho e Carlos Ricardo Fracasso.

Presidente: Marcos Aurélio Góes

Vice-presidente: Adriano José Della Libera

1º secretário: Sílvio Aparecido Alevato

2º secretário: Marcelo Dorácio Mendes

Luciano Soares Bergonso, Carlos Eduardo Gonçalves de Moraes, Cleomenes José Santana, Abílio Nogueira Duarte Neto e Ricardo Nazareno Nogueira Alves.

Suplentes: Luiz Carlos Perez Júnior, Jesualdo Eduardo de Almeida Júnior, Júlio César da Silva e Rodrigo Gialluisi Noronha

Presidente: Nivaldo Poppi

Vice-presidente: Airton Nizoli

1ª secretária: Silvana Aparecida Marques Polo

2º secretário: Weslei Damaris Eller

Teodoro de Fillipo, José Spera Júnior, Elvis da Silva, Fábio Eder Cardoso e Walter da Costa Ribeiro

Suplentes: Beatriz Villani Cleante, Alexandre Ribeiro Xavier, José Ivan Padilha e Jose Rafael Marques Dias.

CONSELHO FISCAL – Para as mesmas eleições, foram inscritas três chapas para o Conselho Fiscal do Assis Tênis Clube. São elas:

Presidente: João Paulo da Silva Moraes

Vice-presidente: Alexandre Serezani

Secretário: Fernando Kitzmann Tronco

Suplentes: Márcio Baptista Freitas e Cláudia Cristina Bueno Franco

Presidente: Paulo César Idalgo Martinez Marques

Vice-presidente: Ednei Fernandes

Secretário: Célio Rossini

Suplentes: José Tucunduva Júnior e Cláudia Cardia Siqueira Suzuki

Presidente: Wilson José Godinho

Vice-presidente: Sérgio Ricardo Gibin

Secretário: Paulo José Delchiaro

Suplentes: Jarbas de Souza Júnior e César Augusto de Oliveira Sciarini

Fila de associados nas eleições do Assis Tênis Clube