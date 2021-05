PRUDENCIANA EM LUTO – Morre Maurício Toni

Morreu na tarde desta quinta-feira, dia 27 de maio, na Santa Casa de Misericórdia de Assis, os 76 anos de idade, o tradicional morador da vila Prudenciana, Maurício Toni, que era revendedor do Hiper Saúde Bauru no Avenida Max.

Maurício Toni, apesar de ter recebido as duas doses da vacina contra a COVID-19, teria se infectado com o vírus e fazia isolamento domiciliar com monitoramento.

Na madrugada desta quinta-feira ele passou mal e pediu ajuda a um amigo, que prestou o primeiro socorro.

Levado à Santa Casa de Misericórdia, ele teria sofrido um infarto no quarto e não foi possível reanimá-lo.