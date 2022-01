Morreu na noite deste domingo, aos 83 anos de idade, o tradicional morador da vila Prudenciana, João Lopes.

O velório acontece no Velório Municipal do Complexo Prudenciana, mas o horário do sepultamento ainda não foi definido.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

João Lopes morreu aos 83 anos

Arquivo da família