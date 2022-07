Prova pedestre São Francisco de Assis é retomada

Criada pela extinta Assessoria Municipal de Esportes e Recreação -comandada pelo saudoso Domingos José Francisco, o ‘Mingo’-, para comemorar os 79 anos da cidade em 1984, a prova pedestre ‘São Francisco de Assis’ está sendo retomada, após várias temporadas sem ser realizada.

O evento só será possível por conta de uma uma parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Esportes e a empresa de eventos esportivos ‘TV Com Running’, do publicitário Fernando Pasquareli.

A prova pedestre está marcada para este domingo, dia 10 de julho, com largada às 8 horas, na praça Arlindo Luz, na avenida Rui Barbosa.

De acordo com Pasquarelli, até a quinta-feira, dia 7, aproximadamente 500 atletas de cerca de 40 cidades já tinham confirmado suas inscrições para a prova que terá um percurso de seis quilômetros.

O trajeto prevê a largada na praça Arlindo Luz, em frente a antiga Estação Ferroviária. Os atletas partirão em direção à rotatória São Francisco de Assis, onde contornarão o monumento e retornarão ao ponto inicial.

HISTÓRIA – Equivocadamente, por volta de documentos e registros, a Secretaria de Esportes está anunciando que a Prova São Francisco de Assis estaria em sua 39ª edição.

Como a prova foi criada em 1984, seria a 39ª edição somente se tivesse ocorrido em todos os anos, inclusive durante a pandemia, o que não aconteceu. Além disso, por vários anos e diferentes motivos, a prova não foi realizada.

Mesmo assim, não deixa de ser válida a iniciativa de retomar a competição que poderia ser uma das mais tradicionais do interior do estado de São Paulo.

Na sua primeira edição, em 1984, a prova São Francisco de Assis, com percurso 12 quilômetros, teve sua largada exatamente às 23h30 da noite fria de 30 de junho e terminou nos primeiros minutos de 1985. A ideia dos organizadores foi repetir o modelo da tradicional prova noturna ‘São Silvestre’, de São Paulo, que começava no último dia do ano e terminava no ano seguinte. Depois, a competição paulistana passou a ocorrer no período diurno.

A largada e chegada ocorreram em frente a Prefeitura Municipal de Assis e os vencedores receberam a premiação das mãos do então prefeito José Santilli Sobrinho.

Na primeira edição da São Francisco, entre os mais de 400 competidores de cerca de 30 cidades, o vencedor foi Celso Ciríaco da Silva, de Avaré. Entre as mulheres, a campeã foi Eliane Aparecida Melo, de Paraguaçu Paulista.