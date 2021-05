Prorrogadas inscrições para Programa Trainee Cocal 2021

A Cocal prorrogou as inscrições do Programa Trainee 2021 até o dia 09 de maio.

O prazo anterior seria encerrado no dia 02 deste mês.

Podem concorrer profissionais que tenham concluído o ensino superior entre os anos de 2017 e 2020, nas áreas de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Economia, Engenharias, Tecnologia da Informação ou Química e ter disponibilidade de mudança para as regiões de Paraguaçu Paulista ou Presidente Prudente.

As inscrições deverão ser realizadas pelo site www.cocal.com.br/trainee.

Por isso, é importante que o candidato fique atento ao e-mail cadastrado na sua inscrição. Todas as comunicações realizadas pela área de Recursos Humanos da Cocal são enviadas por esse canal.

“Cada etapa do processo seletivo deve ser cumprida dentro do prazo, que começa a contar a partir do momento que o candidato muda defase e recebe o link do teste. Algumas fases são eliminatórias e, se reprovado, o candidato receberá a resposta imediatamente no e-mail. Por isso, verifiquem as caixas de entrada e spam do e-mail cadastrado no momento da inscrição”, alerta Melissa Pagani Bertoli, coordenadora de Desenvolvimento Humano da Cocal.

As vagas são para atuação nas áreas de Armazenagem/Expedição, Controladoria/Finanças, Suprimentos, Tecnologia da Informação, Operações Agrícolas, Manutenção Automotiva, Tecnologia Agrícola, Comercial e Novos Produtos, Controle de Qualidade – Laboratório, Segurança do Trabalho, Produção Industrial e Manutenção Industrial.

Ao longo dos 12 meses de programa, os trainees contarão com acompanhamento da área Treinamento e Desenvolvimento e contato com alta e média liderança, de acordo com a trilha de desenvolvimento, que contará com 13 temas e aproximadamente 200 horas de treinamento, além do desafio de conduzir projetos com orientação e suporte dos profissionais que já atuam na empresa.

MAIS – Todas as informações sobre o Programa Trainee da Cocal estão no site www.cocal.com.br/trainee. Em casos de dúvidas, estará disponível o Serviço de Atendimento ao Candidato, no (18) 3361-8899 ou e-mail [email protected] O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h30.

Informações e imagem: Assessoria Cocal – Energia Responsável