Promotoria de Marília repassa R$ 338 mil para atendimento a pessoas com COVID-19

O Ministério Público de Marília entrou na luta para enfrentar e combater os efeitos da pandemia do COVID-19.

Até o momento, a Promotoria daquela Comarca já transferiu R$ 338 mil para necessidades emergenciais.

O Poder Judiciário de Marília atendeu a pedido da Promotoria de Justiça para a liberação, ao Fundo Municipal de Saúde e a hospitais beneficentes locais, de recursos oriundos das penas de prestação pecuniária.

O objetivo é que as verbas sejam usadas no atendimento das necessidades emergenciais decorrentes da pandemia do novo coronavírus.

Até o momento, duas varas criminais já deferiram o pedido, totalizando R$ 338 mil em recursos transferidos.

Agora, resta apenas uma outra vara para apreciar o pedido.

Em Assis, o prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, informou que o Ministério Público também repassará recursos para a mesma finalidade.

Até o momento, esse valores não foram informados.

