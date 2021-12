Projeto comemora 22 anos do Grupo ‘Rosa dos ventos’ com espetáculo em Assis

Respeitável público!

Tem espetáculo teatral do ‘Grupo Rosa dos Ventos’ na noite desta terça-feira, dia 21 de dezembro, no Galpão Cultural de Assis.

O Projeto “As Artes do Rosa dos Ventos” foi contemplado no “Prêmio por histórico de realização em teatro” do Edital PROAC Expresso Lei Aldir Blanc. “Esse é um reconhecimento bastante importante pela nossa trajetória de grupo de teatro de rua. São mais de duas décadas de pesquisa, criação de sete espetáculos. Todos ainda fazem parte do repertório da trupe e inúmeros prêmios pelo recebidos Brasil afora ao longo dos anos”, comemoram os integrantes.

O Grupo ‘Rosa dos Ventos’ escolheu as ruas para atuar e, nessa vivência, construiu uma linguagem teatral popular, de rua, marcada pela comicidade e pela relação horizontal com o público.

Em ‘As artes do Rosa dos Ventos’, o grupo mostra um pouco dessa caminhada teatral de vinte e dois anos de pesquisa.

“Apresentamos um espetáculo que é um misto de criações cênicas de teatro de rua e que conta um pouco da nossa trajetória de grupo”, definem os artistas.

Inicialmente, o projeto previa 10 apresentações, que foram realizadas entre 1º e 15 de dezembro nos municípios de: Paraguaçu Paulista, Lutécia, Tarumã, João Ramalho e Presidente Prudente.

Com ajustes no projeto, a contrapartida teve um acréscimo de cinco novas apresentações. Já aconteceram espetáculos em Presidente Prudente, Caiabu, Teodoro Sampaio, distrito de Planalto do Sul. Nesta nesta terça-feira, dia 21, a apresentação será em Assis.

SINOPSE – Um espetáculo comemorativo dos vinte e dois anos de teatro de rua do Rosa dos Ventos, que traz a marca cômica e despojada desenvolvida pelo grupo refletidas a partir da leitura de uma obra cinematográfica – Bad Boy Bubby. Três palhaços resistem trancafiados durante uma pandemia e saem novamente pelo mundo arrancando risos e causando confusões a bordo de sua carroça moderna – uma van iconográfica.

FICHA TÉCNICA

Espetáculo: As Artes do Rosa dos Ventos.

Elenco: Fernando Ávila, Luis Valente, Tiago Munhoz e Luis Segnorini.

Criação e direção: Grupo Rosa dos Ventos

Linguagem: Arte Cênica de Rua

Trilha e Música Original: Grupo Rosa dos Ventos

Figurinos e Cenografia: Grupo Rosa dos Ventos

Arte Gráfica: Ricardo Bagge

Duração: 60 minutos

Classificação Etária: Livre

Fotografia: Marcel Sachetti

Agradecimentos: Bruno Palácio da Silva e Luis Morales Segnorini (orientações artísticas)

SERVIÇO

As Artes do Rosa dos Ventos

Dia 21 de dezembro – Assis – às 20h

Local: Travessa Sorocabana (Galpão da Circus)

Mais informações no site do Rosa dos Ventos

www.rosadosventos.art.br

18 99742-5994