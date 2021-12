Professores protestam no Paço Municipal em busca do abono do Fundeb

Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, dia 15 de dezembro, um grupo de professores da rede municipal está concentrado no Paço Municipal aguardando a chegada do prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT.

Ele pretendem solicitar ao prefeito que encaminhe um projeto de lei à Câmara Municipal autorizando o repasse do resíduo dos recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.

Segundo cálculos feitos pelos representantes dos professores no Conselho Municipal do FUNDEB restam cerca de R$ 3,7 milhões nos recursos destinados para o ensino na rede municipal no Orçamento “que devem ser repassados, através de rateio, aos servidores da rede municipal de ensino”.

O prefeito tem evitado se encontrar com os representantes dos servidores desde a semana passada e até o momento não apareceu no Paço Municipal.

Professores estão concentrados no Paço Municipal