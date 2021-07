Professores prestam homenagem aos colegas vítimas da COVID-19

Neste sábado, dia 26 de junho, um grupo de professores de Assis prestou uma homenagem aos colegas de profissão que perderam a vida em decorrência da COVID-19.

Organizada pela Apeoesp, que é o sindicato dos professores da rede estadual paulista, a homenagem aconteceu na rotatória ‘São Francisco de Assis’, local considerado símbolo e cartão postal da cidade, onde o advogado e artista plástico Karol Tedesque fez uma intervenção artística, fixando cruzes para lembrar as mais de 370 vítimas do vírus no município.

A intervenção se transformou numa ação coletiva quando a população começou a levar flores e colocar fotos e nomes dos familiares e amigos que tiveram a vida ceifada pelo vírus.

“Desde o início da pandemia, no ano passado, a Apeoesp de Assis tem sido incansável na luta contra o retorno das aulas presenciais sem a vacinação massiva da população. Campanhas de alerta aos moradores, realizadas pelo sindicato, têm sido fundamentais para que a situação, já dramática, não se torne ainda pior. Essa luta teve, e ainda tem, que ser incansável, com batalhas judiciais, manifestações de rua, reuniões com os poderes públicos contra a tentativa de se criar um clima de normalidade, enquanto a situação da pandemia só se agrava e as mortes aumentam”, discursa a professora Maria Dolores Zundt.

“Hoje, a população toma consciência de que a lentidão da vacinação está diretamente relacionada à política levada adiante pelo Governo Federal, que não providenciou vacinas por imposições de negociatas, que nada têm a ver com os interesses do povo”, complementa o professor Nilson Silva, coordenador da entidade sindical na região.

O objetivo da homenagem, segundo eles, “foi manter viva a indignação com o total desrespeito à vida do povo por parte dos governantes. Os professores que foram à óbito tiveram sua trajetória de dedicação à educação interrompida por uma política negligente e genocida. Não podemos deixar isso ser naturalizado. A luta pela vacinação massiva e pelos direitos dos trabalhadores continua!”, concluem Maria Dolores e Nilson Silva.

Professores homenagearam vítimas da COVID

Imagem: Divulgação