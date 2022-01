Primeiro sorteio do Hiper Saúde em 2022 distribui R$ 34 mil para região de Assis

O ano de 2022 começou com sorte para nove moradores da região de Assis que adquiriram o Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru.

No primeiro sorteio do ano, realizado neste domingo, dia 9 de janeiro, foram distribuídos R$ 34 mil para Assis e outras duas cidades da região.

O assisense João Batista de Freitas, conhecido como ‘João da Horta‘, que mora na vila São Cristovão, dividiu o prêmio de R$ 20 mil do terceiro sorteio com uma moradora de Agudos. Cada um levou R$ 10 mil.

O principal prêmio de R$ 500 mil foi compartilhado entre quatro ganhadores e cada um recebeu R$ 125 mil.

Os contemplados são moradores de Ibitinga, Santa Cruz do Rio Pardo e dois de Bauru.

GIRO DA SORTE – Oito moradores da região de Assis foram contemplados no ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru deste domingo, Cada rodada teve um prêmio de R$ 3 mil.

Quatro assisenses foram premiados.

Renato Rodrigues de Souza, morador do centro, comprou sua cartela no ‘Bar do Campana’ e faturou R$ 3 mil.

Daiana Vanessa Ceciliato da Silva, que mora na região central, também ganhou R$ 3 mil.

Douglas da Silva Moret, que mora no Park Bambu, adquiriu sua cartela no ‘Avenida Max’ e foi contemplado em R$ 3 mil.

Fátima Aparecida Braga Issa, moradora da vila Xavier, também ganhou R$ 3 mil.

A paraguaçuense Tatiane Pádua de Paula Kill, que mora na vila Galdino, adquiriu sua cartela no ‘Supermercado Compre Center’ faturou R$ 3 mil.

Três moradores de Cândido Mota também foram premiados no ‘Giro da Sorte’ deste domingo.

Aparecida de Jesus Fernandes Bernardino comprou sua cartela do Hiper Saúde no ‘Mega Magazine’ e ganhou R$ 3 mil.

Paulo Sérgio da Silva, morador do Jardim São Geraldo, adquiriu sua cartela no ‘Garoupa Bar e Mercearia’ e foi contemplado com R$ 3 mil.

Márcio Dias da Silva, que mora na vila Operária, em Cândido Mota, comprou sua cartela em Assis, no Avenida Max, e ganhou R$ 3 mil no ‘Giro da Sorte’.

No total, foram R$ 34 mil prêmios para a região de Assis no primeiro sorteio do Hiper Saúde Bauru de 2022.

Nesta segunda-feira, começaram as vendas do Hiper Saúde Bauru que será sorteado no domingo,dia 16 de janeiro, quando o prêmio principal será R$ 250 mil.

As cartelas custam R$ 10,00.

Quem compra o Hiper Saúde, além e concorrer a atrativos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.