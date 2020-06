Pressão do PSDB Estadual para Pinheiro ser candidato a prefeito ameaça pré-acordo com Quinteiro

Um pré-acordo, ainda informal, no diretório municipal do PSDB para uma composição com o pré-candidato a prefeito Fernando Quinteiro, tendo o direito de indicar candidato a vice, pode estar ameaçada em razão das recentes investidas do Diretório Estadual sobre o atual sub-secretário de Relacionamento com Municípios, Ricardo Pinheiro Santana, para que ele seja candidato a prefeito.

Pinheiro, no entanto, aos aliados mais próximos, tem mantido o discurso que não pretende ser o candidato, mas que “estará totalmente empenhado na campanha da composição”.

Ouvido na manhã deste sábado, 6 de junho, o presidente do diretório municipal do PSDB, Márcio Corrêa, confirmou o pré-acordo com Fernando Quinteiro, mas admitiu a pressão do Diretório Estadual para Ricardo Pinheiro ser o candidato a prefeito.

Os números de pesquisas e sondagens de intenção de votos apontam que uma eventual divisão de votos entre o delegado Quinteiro e o ex-prefeito Pinheiro Santana praticamente dão a reeleição a Aparecido Fernandes.

VICE – Sendo mantido o pré-acordo com Fernando Quinteiro, o PSDB tem alguns nomes cotados para ser vice do delegado Quinteiro. Um deles é o da professora Maísa Borázio, tradicional moradora da vila Prudenciana, que se filiou no último dia do prazo do Calendário Eleitoral. Aos amigos mais próximos, ela tem resistido à ideia.

