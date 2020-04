Presidente do Itaú Unibanco grava vídeo pela memória de Claudinei

O presidente do Itaú Unibanco, Candido Botelho Bracher, substituiu a tradicional ‘Mensagem de Páscoa’, endereçada aos milhares de funcionários da instituição nas agências espalhadas por todo o país, por uma improvisada mensagem de vídeo, com três minutos de duração, para tentar confortar os familiares e amigos do gerente da agência em Assis, Claudinei Pereira da Silva, de 55 anos, que morreu no final da tarde desta quarta-feira, dia 8 de abril, no Hospital e Maternidade de Assis.

A causa da morte só será oficializada quando chegar o resultado do exame encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz, mas há uma forte suspeita que ele tenha a segunda vítima fatal da COVID-19 na cidade de Assis.

Disse o presidente da instituição bancária:

“Meus colegas do Itaú-Unibanco, eu estava aqui me preparando para gravar a nossa conversa desta semana.

Passei a tarde, por alguns momentos, trabalhando sobre a fala, os temas que iria falar com vocês, mas, infelizmente, chegou uma notícia muito triste que, diante dela, a fala deixa de ter sentido esta semana.

Vamos deixá-la para a semana que vem.

O que eu queria é apenas falar sobre esse fato.

Faleceu um colega nosso, Claudinei Pereira da Silva, G.O. (Gerente Operacional) de Assis.

Desde sexta-feira passada eu estou informado e acompanhando esse caso.

Ele estava muito grave na sexta-feira passada, na UTI.

Infelizmente, hoje teve uma piora súbita e veio a falecer.

Eu queria, então, nesse momento, me juntar a vocês todos, elevando o pensamento pela memória do nosso colega Claudinei e pensando também no conforto da sua família.

Esse momento é um pouco, como diz aquele poeta: ‘Não pergunte porque os sinos dobram. Eles dobram por ti!’. Querendo dizer que, quando parte alguém, parte, sempre junto, um pedaço de nós, especialmente, se quem parte é um colega nosso, que estava junto conosco, dividindo o momento muito difícil pro mundo e pro país.

E um momento em que o nosso trabalho é tão importante pra tantos brasileiros. Pra tantas pessoas.

Amanhã é Páscoa. Vamos todos dar graças por poder passar esses momentos com a nossa família.

Vamos descansar, porque os dias andam muito estenuantes e vamos procurar renovar as nossas energias pra dar continuidade à nossa missão nesse momento, a partir da semana que vem.

Uma boa Páscoa para todos vocês!”

Presidente do Itaú Unibanco Candido Botelho Bracher