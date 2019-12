Prefeitura ‘corre’ para entregar Tonicão pra Copinha, mas sem a prometida cobertura na arquibancada

Faltando três dias para a abertura de mais uma edição da Copa São Paulo de futebol de juniores e alertado sobre as condições do estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, na vila Operária, o prefeito municipal José Aparecido Fernandes determinou que uma ‘força tarefa’ fosse realizada nesta segunda-feira, dia 30 de dezembro.

A movimentação foi grande de máquinas e trabalhadores desde as primeiras horas da manhã no local.

Assim que chegou ao estádio, pouco antes das 8 horas, o prefeito não escondeu aos que estavam no portão de entrada sua irritação com as condições de manutenção do estádio.

Logo depois, Aparecido Fernandes gravou e divulgou um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda aqueles que pudessem se dirigir à praça esportiva participar de um ‘mutirão’ de capina, limpeza e retirada de sujeira do estádio.

No entanto, o serviço acabou mesmo sendo realizado por funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Planejamento e Obras que, diferente dos servidores das demais pastas, não puderem descansar no período de recesso.

No final da tarde, um técnico da Federação Paulista de Futebol, organizadora do evento, esteve vistoriando as dependências do estádio. Fez apenas algumas observações e ressalvas, mas liberou a praça esportiva para a estreia.

Nesta terça-feira, o entulho e sujeira do estádio deverão ser retirados por determinação da Polícia Militar.

COBERTURA – Quem esperava contar com uma proteção do sol e chuva no estádio Antônio Vianna Silva ainda não contará com a prometida cobertura parcial nas arquibancadas nos jogos da Copinha São Paulo.

Apesar de os recursos de quase R$ 300 mil da emenda parlamentar do ex-deputado Valmir Prascidelli PT-SP estarem disponibilizados e depositados na conta corrente da Prefeitura de Assis, o serviço ainda não foi executado e, pelo jeito, não tem previsão.

A esperança dos torcedores de Atlético Assisense e VOCEM de Assis é que, por ser ano eleitoral, em 2020 a obra finalmente possa ser executada e entregue para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que começa em abril.

O Atlético Assisense estreia na Copinha São Paulo nesta sexta-feira, dia 3, às 13 horas, no estádio Tonicão, contra o Botafogo de Ribeirão Preto.

Estádio Tonicão deve estar pronto até sexta-feira, dia 3