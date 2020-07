Prefeitura abre licitação para terceirizar plantão médico no Hospital de Campanha

Está publicado no Diário Oficial do Município de Assis, edição eletrônica desta segunda-feira, dia 29 de junho, o aviso de abertura de licitação para a Prefeitura Municipal de Assis contratar uma empresa visando prestar o serviço de plantão médico no Hospital de Campanha, que funciona, de maneira improvisada, no ginásio de esportes da ADPM -Associação Desportiva da Polícia Militar-. na avenida Félix de Castro.

Segundo a publicação, que avisa a abertura do certame licitatório, o processo 049/2020 comunica chamada pública para “credenciamento e contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços de Plantão Médico no Hospital de Campanha”.

De acordo com a publicação, o prazo para a entrega de propostas tem encerramento previsto para às 16 horas de 15 de julho de 2020.

O Diário Oficial do Município conclui, informando que a íntegra do Edital pode ser conseguida no Departamento de Licitações, localizado na avenida Rui Barbosa, 1066, ou através do endereço eletrônico www.assis.sp.gov.br

Outras informações podem ser obtidas através do telefone 3322-2574.

Prefeitura abriu licitação para contratar empresa