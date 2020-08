Prefeito ‘não fala a verdade’ sobre recurso para parque, acusa Ricardo Pinheiro

A publicação de um vídeo publicado no portal institucional da Prefeitura Municipal e compartilhado nas redes sociais, gravado pelo prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, onde ele aparece ‘desabafando’ sobre a paralisação das obras de um parque ecológico nas proximidades do Terminal Rodoviário, provocou a imediata reação do ex-prefeito Ricardo Pinheiro Santana, do PSDB, que, atualmente, ocupa importante cargo no Palácio dos Bandeirantes. “Ele (Fernandes) não fala a verdade“, acusou Santana.

Na quarta-feira, dia 12 de agosto, Aparecido Fernandes divulgou um vídeo diretamente do local em que a Prefeitura Municipal iniciou, há vários meses, a reforma do parque, no final da avenida Getúlio Vargas, ao do Terminal Rodoviário. “Com uma profunda reflexão e tristeza também, nós estamos aqui no parque (Francisco Antunes Ribeiro ‘Chiquito’), que nós tínhamos denominado ‘Parque da Cidade’“, iniciou.

Na sequência, Aparecido Fernandes falou: “Nós, hoje, estamos inviabilizado de dar andamento à essa obra que estávamos realizando aqui. E o pior, população de Assis, vamos perder os recursos a fundo perdido de R$ 1,5 milhão que eu, com muito esforço, consegui junto ao Governo do Estado de São Paulo“, afirmou.

Ao tomar conhecimento da transmissão, o ex-prefeito Ricardo Pinheiro Santana concedeu entrevista ao radialista Paulo Tito, no programa Acorda Assis, para contestar a afirmação de Fernandes.

Disse ele: “É importante que a verdade seja restabelecida. O prefeito faz um vídeo dizendo que ele conseguiu o recurso para a construção do Parque Ecológico na ‘Água da Porca’, ao lado do Terminal Rodoviário de Assis. Isso não é verdade!”, contestou.

Pinheiro justifica: “Durante a minha gestão, no período de 2013 a 2016, nós (eu, juntamente com a minha equipe), fizemos projetos e conseguimos recursos de quase R$ 4 milhões para a construção do Parque Ecológico na ‘Água da Porca’, que é ao lado do Terminal Rodoviário, a construção do Parque Ecológico San Fernando Valley, a construção de ciclovias na avenida Walter Fontana e imediações, a recuperação das nascentes do município e a revitalização do Parque Ecológico ‘Ângelo Ceola’, no Jardim Paraná”, explicou.

Em áudio compartilhado nas redes sociais, Ricardo Pinheiro voltou a enfatizar: “Então, o prefeito (José Aparecido Fernandes) não está correto, não está falando a verdade, quando diz que ele veio, inúmeras vezes, para São Paulo para conseguir esses recursos“, rebateu o ex-prefeito, que já descartou ser candidato a prefeito em 2.020.

PARALISAÇÃO – A reforma que a Prefeitura Municipal de Assis realizava no Parque Ecológico ‘Francisco Antunes Ribeiro’ foi interrompida em razão de uma liminar concedida pela Justiça, atendendo pedido do Ministério Público, através do GAEMA -Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente. Para o órgão, a continuidade das obras poderia causar danos ao meio ambiente.

Procurado pelo reportagem do JSOL –Jornal da Segunda On Line-, o promotor Luís Fernando Rocha, que atua no GAEMA, preferiu não se manifestar a respeito do vídeo gravado e transmitido pelo prefeito José Fernandes no portal institucional da Prefeitura Municipal e compartilhado nas redes sociais.

