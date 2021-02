Prefeito de Maracaí agradece doações e presta contas de material recebido

Nesta quinta-feira, dia 11 de fevereiro, a Prefeitura Municipal de Maracaí divulgou um balanço parcial dos donativos arrecadados no pedágio solidário ‘SOS Maracaí’, realizado no barracão da Escola de Samba Unidos da Vilas Operária no último sábado, dia 6 de fevereiro.

“Além de agradecer a cada pessoa que participou, em nome da população de Maracaí, queremos prestar contas num balanço parcial do que foi arrecadado e já repassado às famílias que foram desalojadas e desabrigadas pelas fortes chuvas registradas em nossa cidade naquele triste domingo, dia 31 de janeiro”, disse o prefeito Paulo Eduardo da Silva, o ‘Paulinho’.

Junto com a chefe do Departamento de Assistência Social, Elenita Ferreira, o prefeito de Maracaí esteve, pessoalmente, no barracão da agremiação carnavalesca assisense recebendo as doações.

Acompanhe um balanço parcial dos produtos arrecadados:

HIGIENE E LIMPEZA

– 42 fardos de papel higiênico

– 34 escovas de dente

– 06 caixas de cotonetes

– 04 embalagens de absorventes

– 17 ataduras

– 133 pastas de creme dental

– 03 desinfetantes

– 03 caixas de sabão em pó

– 15 pedras de sabão

– 06 limpador ‘veja’

– 149 sabonetes

– 04 limpa alumínio

– 40 detergentes

– 05 palhas de aço

– 03 esponjas

– 12 litros de água sanitária

ALIMENTOS

– 02 vidros de maionese

– 46 kg de arroz

– 06 embalagens de macarrão

– 10 kg de feijão

– 04 pacotes de açúcar

– 05 litros de óleo

– 24 caixas de leite

VESTUÁRIO

– 260 pares de calçados

– 2.300 peças de roupas

MÓVEIS

– 01 cama de casal

– 03 colchões de solteiro

– 01 sofá de sala

Obs: Ainda foram doados talheres e livros

Prefeito Paulinho e secretária Elenita buscaram as doações em Assis