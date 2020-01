Prefeito cancela verba do carnaval, mas V.O. mantém desfile no bairro

Está definido!

Assis não terá desfile oficial de Carnaval na avenida Rui Barbosa.

O anúncio do cancelamento do desfile foi feito no final da tarde desta segunda-feira, dia 27 de janeiro, pelo prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, ao lado do secretário municipal de Cultural, Emerson Gonçalves, em vídeo gravado no gabinete do Paço Municipal.

Aparecido Fernandes explicou que os recursos dos festejos carnavalescos previstos no Orçamento deste ano serão destinados para a manutenção e funcionamento da Casa de Apoio aos pacientes com câncer atendidos na cidade de Jaú.

“Nós temos sensibilidade para saber o que é prioridade. A Casa de Jaú é um projeto maravilhoso do nosso governo e nós temos que bem acolher nossos usuários. Sendo assim, mais uma vez, destino a verba que seria para o Carnaval para atender pessoas com câncer”, discursou o prefeito.

DESFILE – Antes mesmo de o prefeito anunciar que não haverá o desfile oficial de Carnaval, a Escola de Samba Unidos da Vila Operária já havia comunicado a Secretaria Municipal de Cultura que fará uma apresentação no próprio bairro, usando apenas os recursos próprios, arrecadados com promoções e patrocínio de empresas ‘amigas do samba’.

Segundo o presidente da agremiação carnavalesca, José Carlos Corrêa, o tema escolhido para 2.020 será: “V.O. uma jovem senhora de 40 anos” e contará um pouco sobre as quatro décadas da escola, fundada em outubro de 1.979.

O samba enredo, que já está sendo executado nas emissoras de rádio da região, foi composto pelo sambista paulistano que já passou pela V.O., Léo Ladislau. Ele contou com parceria de Gibão Ferraz, Kita Amorim, Sérgio Frederico e Nilva Mendonça.

Os ensaios da bateria já acontecem na praça do bairro e no barracão, onde estão sendo confeccionadas as fantasias e produzidas as alegorias pelo artista plástico Audálio Duarte.

A pretensão da Unidos da Vila Operária é desfilar na avenida Siqueira Campos, no sábado, dia 22 de fevereiro, às 21 horas. “Estaremos entrando em contato com o Departamento de Trânsito para conseguir autorização para interditar o trecho a ser usado como passarela”, explicou o sambista.

Foto: Arquivo V.O.