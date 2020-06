Políticos de Assis são favoráveis ao adiamento das eleições

O JSOL –Jornal da Segunda On Line– ouviu três políticos de Assis que podem estar diretamente envolvidos nas eleições municipais, especialmente com candidaturas majoritárias (prefeito e vice). Todos eles se mostraram favoráveis ao adiamento do pleito originalmente previsto para o dia 4 de outubro. O Congresso Nacional discute alterar a data do primeiro turno para o dia 15 de novembro. A Proposta de Emenda Constitucional já foi aprovada no Senado e está encontrando resistência na Câmara dos Deputados.

Foram ouvidos: o vice-prefeito Márcio Aparecido Martins, ‘Márcio Veterinário’, e os pré-candidatos a prefeito, já declarados: Fernando Quinteiro e Coronel Franco.

Márcio Veterinário, atualmente vice-prefeito, defende o adiamento das eleições para o dia 15 de novembro e, dependendo do estágio da pandemia, concorda em adiar o pleito para 2.021 ou até mesmo 2.022.

“Sou favorável ao adiamento para 15 de novembro e vou mais longe. Até mesmo para 2021 ou 2022. É preciso analisar a situação no momento e haver um consenso”, se posicionou. Ele justificou: “Temos notado que o vírus tem avançado, se espalhando rapidamente pelo interior do país. Entendo que devemos, em primeiro lugar, ver as condições de saúde. Eleição, todos sabemos, é contato físico com a população. É sair para a rua conversar, pegar na mão do eleitor, onde o contato é muito grande. Por isso, vejo com bons olhos o adiamento”, voltou a defender.

O delegado aposentado e suplente de deputado estadual Fernando Quinteiro também mostra-se favorável ao adiamento das eleições: “Sou favorável ao adiamento, desde que não ultrapasse dezembro”, se posiciona.

Quinteiro justifica sua posição, dizendo que “a decisão sobre as eleições para novembro é fruto de um ato democrático, após o Legislativo Federal ouvir autoridades da saúde, que trabalham para achatar a curva crescente da pandemia. Com isso, poderemos exercer a cidadania com maior segurança”, explicou.

O Coronel Franco, recém saído do comando da Polícia Militar e que tem anunciado sua pretensão de ser candidato a prefeito de Assis, também concorda com o adiamento: “Sou favorável às eleições em 15 de novembro, pois a prioridade do momento é conter o avanço da pandemia (COVID-19) e salvar vidas. O debate político pode esperar um pouco, à favor da prevenção e da saúde pública. Questão de consciência e de responsabilidade social”, resume Franco.

Tentamos ouvir o posicionamento do prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, que pode tentar a reeleição. Apesar da solicitação encaminhada à sua assessoria de comunicação, não recebemos qualquer retorno, por isso deixamos de publicar sua posição referente ao tema.

Quinteiro, Márcio ‘Veterinário’ e Coronel Franco são favoráveis