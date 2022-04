Policiais rodoviários e civis apreendem 241 tabletes de maconha

Um homem de 46 anos de idade foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Ele transportava 241 tabletes de maconha num veículo Astra, prata, placas de São Paulo, quando foi abordado por policiais rodoviários e civis, na noite desta quinta-feira, dia 14 de abril.

A abordagem ocorreu por volta das 22h30, no km 413 da rodovia Raposo Tavares, no município de Palmital.

Durante Operação “Paixão de Cristo”, em abordagem conjunta com policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais e de Entorpecentes de Assis, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário -TOR-, deu sinal de parada obrigatória ao condutor do Astra, que trafegava na pista em direção à capital paulista.

Ao ser questionado sobre seu destino e motivos da viagem, o motorista demonstrou “nervosismo exagerado”, levantando suspeitas dos policiais, que decidiram realizar uma vistoria minuciosa no interior do veículo.

No porta malas e no assoalho, entre os bancos dos passageiros, foram localizados 241 tabletes de maconha com peso total de 148 quilos e 870 gramas.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido à Central de Central de Polícia Judiciária, em Assis, onde a ocorrência foi registrada.

Após ser ouvido pelo delegado plantonista, o condutor foi encaminhado para a cadeia pública de Lutécia, onde permanecerá a disposição da justiça para audiência de custódia.

A droga e o veículo foram apreendidos.

Policiais localizam droga no veículo apreendido

Imagem: Polícia Rodoviária