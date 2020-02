Policiais civis e militares esclarecem quatro crimes

Nos últimos quinze dias, os policiais civis e militares de Tarumã conseguiram esclarecer quatro crimes registrados naquela cidade neste ano de 2.020.

Num dos casos, no dia 2 de janeiro, um idoso de 79 anos teve seu cartão bancário furtado do interior de sua residência, no bairro rural Água da Boa Vista. Na ocasião, a vítima relatou aos policiais ter notado a janela da casa arrombada e notou a falta do cartão de crédito e débito. Logo em seguida, foi até a agência bancária para bloquear o cartão, mas descobriu que já haviam retirado R$ 3.020,00 de sua conta.

Durante a investigação, os policiais tiveram acesso às imagens do sistema de monitoramento através de câmeras de segurança de um posto de combustíveis de Assis e da agência bancária, sendo possível identificar o autor do furto, já reconhecido pela vítima.

Denunciado, o acusado já responde a processo criminal.

No dia 13 de fevereiro, durante uma ocorrência de tráfico de drogas e porte ilegal de arma, os policiais militares conseguiram prender dois rapazes. Um deles confessou ter participado de um assalto num posto de combustíveis, dia 28 de janeiro. O outro envolvido na ocorrência de tráfico foi reconhecido por vítimas do assalto por suas características físicas.

No dia do roubo, as câmeras de monitoramento do posto filmaram dois homens invadindo o local. Um deles usava capuz, enquanto o outro estava armado ‘de cara limpa’. Ambos anunciaram o assalto e roubaram R$ 1 mil em dinheiro, além do telefone celular e carro de um funcionário do estabelecimento comercial.

Os mesmos homens, segundo a polícia, foram identificados como autores de um roubo registrado numa lanchonete de Tarumã, na noite do dia 11 de fevereiro. Naquele crime, o proprietário da lanchonete e um cliente foram as vítimas.

Os ladrões levaram R$ 175,00 em dinheiro, telefone celular e as chaves do carro do cliente. Os acusados também foram reconhecidos pelas vítimas dos dois crimes.

O Setor de Investigações da Polícia Civil de Tarumã também conseguiu esclarecer uma ocorrência de extorsão, registrada no final de 2019.

Na ocasião, a vítima, um homem de 35 anos, contou aos policiais que caminhava pela avenida das Orquídeas, no centro de Tarumã, quando foi abordado por três homens.

Um deles, em tom de ameaça, exigiu que a vítima entregasse o telefone celular e a carteira com dinheiro, documentos pessoais e cartão bancário.

Sem reagir, a vítima entregou seus pertences aos ladrões, que, na sequência, jogaram o documento e cartão bancário roubados no chão e fugiram. Dois deles estavam num carro e o terceiro fugiu a pé.

Os suspeitos foram identificados e reconhecidos pela vítima e deverão ser processados criminalmente.

Ocorrências registradas na Delegacia de Tarumã