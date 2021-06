Polícia Rodoviária faz nova apreensão de produtos eletrônicos do Paraguai

Nova apreensão de produtos eletrônicos do Paraguai sem notas fiscais foi realizada pela Polícia Militar Rodoviária, que tem a sede da Companhia em Assis.

No período da tarde desta terça-feira, dia 29 de junho, na SP-333, rodovia Miguel Jubran, próximo à praça de pedágio localizada no município de Florínea, os policiais da equipe TOR – Tático Ostensivo Rodoviário- deram sinal de parada obrigatória ao condutor de um caminhão Ford Cargo, furgão, placas de Foz de Iguaçu, que transitava no sentido Paraná-São Paulo.

Durante a abordagem, o motorista de 52 anos de idade disse que estava transportando móveis para uma família que estava se mudando de cidade.

No entanto, durante a vistoria realizada no compartimento de carga, os policiais encontraram vários produtos eletrônicos do Paraguai sem notas fiscais e anunciaram a prisão em flagrante do condutor.

Caminhão, carga e motorista foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Marília, onde a ocorrência foi registrada.

Após ser interrogado pelo delegado da Polícia Federal, que estipulou o valor da fiança, o motorista recolheu a importância de R$ 1.9 mil e poderá responder ao processo de ‘descaminho’ em liberdade.

Além do caminhão, foram apreendidos 262 aparelhos eletrônicos do Paraguai, sendo 254 telefones celulares da marca Xiaomi, um Mac book air, seis I PAD e um Sandisk 32 gb.

Carga apreendida pela Polícia Rodoviária

Imagem: Polícia Rodoviária