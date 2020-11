Polícia Rodoviária apreende quase uma tonelada de maconha

Mais uma grande apreensão de droga efetuada pela Polícia Militar Rodoviária, com sede da companhia situada em Assis.

No início da noite desta terça-feira, dia 10 de novembro, por volta das 18h30, no km 412 da rodovia SP-333, Miguel Jubran, em território de Assis, os integrantes do Tático Ostensivo Rodoviário deram sinal de parada obrigatória a um veículo Scania, placas do Mato Grosso.

Segundo a Polícia Rodoviária, durante interrogatório ao motorista, “foi observado latente nervosismo e informações imprecisas sobre a carga e o frete”.

Os policiais iniciaram uma revista no caminhão e encontraram um fundo falso sob a carga de ferro velho.

No compartimento, estavam escondidos 865 tijolos de maconha, que pesaram 861 quilos e 330 gramas.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária de Assis, junto com a carga apreendida.

O caminhão foi recolhido no pátio permissionário da Ciretran.

Após ser ouvido pelo delegado plantonista, o motorista teve a prisão em flagrante decretada e foi levado para a Cadeia Pública de Lutécia.

Droga apreendida pela Polícia Rodoviária

Imagem: Divulgação