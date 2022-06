Polícia Rodoviária apreende quase três toneladas de maconha em carreta do Paraguai

Mais uma grande apreensão de drogas efetuada pela Companhia da Polícia Rodoviária de Assis.

Numa ação do Pelotão de Marília, na tarde desta segunda-feira, dia 13 de junho, foram apreendidas quase três toneladas de maconha num caminhão do Paraguai.

A ação foi registrada no início da tarde, por volta das 14 horas, no KM 354 da rodovia SP-333, Dona Leonor Mendes de Barros, no território de Marília.

Durante operação ‘sufoco’, os policiais rodoviários abordaram uma carreta Scânia, com placas do Paraguai, que transitava na pista sentido interior-capital. No veículo estavam o motorista, brasileiro de 25 anos, e um passageiro, também brasileiro, de 32 anos.

O veículo, segundo o motorista, saiu de Foz do Iguaçu-PR e tinha como destino a cidade de Rio Claro-SP.

Durante revista no caminhão, os policiais rodoviários descobriram um fundo falso no semirreboque, onde estavam camuflados milhares de tabletes de maconha.

Ao final da ação, foram contabilizados 2.426 tabletes de maconha, pesando 2.668 quilos e 183 gramas da droga.

O motorista e o acompanhante receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de Marília.

Após serem interrogados pelo delegado de polícia, eles seriam conduzidos a uma cadeia da região, onde aguardarão manifestação da Justiça.

Quase três toneladas de maconha foram apreendidas

Imagem: Polícia Rodoviária