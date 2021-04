Polícia Rodoviária apreende quase 300 mil maços de cigarros do Paraguai

Mais uma grande apreensão de produtos contrabandeados do Paraguai foi efetuada pela Polícia Militar Rodoviária de Assis.

No final da noite desta quarta-feira, os policiais que atuam no Tático Ostensivo Rodoviário -TOR- prenderam o condutor de um caminhão que trafegava nas rodovias regionais transportando uma carga de cigarros produzidos no Paraguai.

A ocorrência foi registrada por volta das 23 horas desta quarta-feira, no km 305 da SP-225, rodovia João Baptista Cabral Rennó, no município de Santa Cruz do Rio Pardo, onde a equipe de policiais abordou um caminhão Mercedes Benz, modelo 1113, com placas de Umuarama-PR, trafegando na pista no sentido leste.

Ao ser questionado sobre o destino e os motivos da viagem, o motorista, de 35 anos de idade, apresentou sinais de nervosismo, despertando a atenção dos policiais, que resolveram realizar uma vistoria na carga.

No furgão, no compartimento de carga, atrás de sofás, foi encontrada uma grande quantidade de caixas de cigarros de origem paraguaia sem documentação fiscal.

Numa análise superficial, os policiais contabilizaram cerca de 275 mil maços de cigarros de diferentes marcas.

Por se tratar de crime com conexão internacional, o caminhão e o motorista foram levados para a sede da Polícia Federal de Marília, onde o delegado instaurou o inquérito por ‘descaminho’.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante, sendo recolhido à Cadeia Pública de São Pedro do Turvo, na região de Ourinhos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O caminhão e a carga permaneceram na sede da Polícia Federal de Marília.

Policiais encontraram cigarros no caminhão

Imagens: Polícia Militar Rodoviária