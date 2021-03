Polícia Rodoviária apreende pistola 9 mm e prende o motorista

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário apreendeu uma pistola que estava no interior de um veículo que trafegava na rodovia SP-333, Miguel Jubran, na noite desta quinta-feira, dia 11 de março, e anunciou a prisão do motorista do carro, que demonstrou muito nervosismo no momento da abordagem.

A ocorrência foi registrada pela Companhia da Polícia Militar Rodoviária de Assis por volta das 21h30 da quinta-feira, no km 450 da rodovia Miguel Jubran, na área territorial do município de Florínea.

Os policiais da equipe TOR realizavam patrulhamento na rodovia, quando decidiram dar sinal de parada obrigatória ao condutor de um veículo Mini Cooper, placas de São Paulo, ocupado por duas pessoas.

O motorista, de 42 anos de idade, demonstrou muito nervosismo ao ser questionado sobre seu destino. Já o passageiro, um jovem de 28 anos, aparentava estar bastante tranquilo.

O comportamento do condutor levantou suspeita nos policiais, que decidiram realizar uma busca no interior do veículo.

Num local de difícil acesso, os policiais encontraram uma pistola, 9mm, da marca Glock, junto com três carregadores e 45 munições.

Como não foi apresentado nenhum documento ou autorização para uso da arma, a Polícia Rodoviária anunciou a voz de prisão em flagrante ao motorista e conduziu os dois ocupantes do veículo, arma e munições, à Central de Polícia Judiciária, em Assis, para o registro da ocorrência.

O condutor teve a voz de prisão ratificada pelo delegado plantonista, sendo levado para a Cadeia Pública de Lutécia, onde permanecerá à disposição da Justiça. O passageiro foi interrogado e liberado.

Policial da equipe TOR exibe a arma apreendida

Imagem: Polícia Rodoviária