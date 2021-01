Polícia Rodoviária apreende mais de uma tonelada de maconha

Mais uma grande apreensão de maconha efetuada pela Polícia Militar Rodoviária que tem a sede da companhia em Assis.

Na noite desta quinta-feira, dia 21 de janeiro, por volta das 21h30, no km 444 da SP-294, rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na cidade de Marília, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário -TOR-, em patrulhamento nas imediações de um posto de abastecimento de combustíveis, às margens da rodovia, suspeitou de um homem que caminhava no pátio. Ao avistar a viatura, ele mudou a direção, indo no sentido da rodovia.

Ao ser abordado, o homem demonstrou muito nervosismo.

Os policiais decidiram realizar uma revista pessoal e encontraram a chave de um caminhão no bolso de sua calça.

Ao localizar o veículo, estacionado no pátio do posto, a Polícia Rodoviária descobriu que havia um fundo falso na carroceria, que escondia centenas de tabletes de maconha.

Imediatamente, o homem de 37 anos de idade recebeu voz de prisão em flagrante, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia de Marília.

A carga apreendida totalizou 1.867 tabletes com peso de 1.112,30 kg.

Carga apreendida em fundo falso de caminhão

Imagem: Polícia Rodoviária