Polícia Civil de Tarumã prende suspeitos por tentativa de homicídio

Nesta quarta-feira, dia 9 de fevereiro, policiais civis da Delegacia de Polícia de Tarumã prenderam um casal suspeito pela tentativa de homicídio contra o jovem Jefferson Luiz da Silva, de 24 anos.

O crime aconteceu na manhã deste domingo, dia 6, quando a vítima foi atingida por um tiro de espingarda no abdômen.

Socorrido, Jefferson foi levado ao Pronto Socorro Referenciado do Hospital Regional de Assis, onde permanece internado.

Após diligências e observação das imagens fornecidas pela central de monitoramento da Prefeitura de Tarumã, os policiais civis conseguiram identificar o casal envolvido no crime.

O cumprimento do mandado foi efetivado nesta quinta-feira, pela Delegacia de Tarumã, e contou com o apoio de policiais militares.

Também foi cumprido um mandado de busca domiciliar, mas a arma usada no crime não foi localizada até o momento.

As investigações prosseguem para descobrir as circunstâncias e a motivação do crime.

Delegacia de Tarumã registrou a ocorrência

Imagem: Divulgação