PM prende três acusados de tráfico, apreende drogas, arma e R$ 20 mil

A Polícia Militar de Cândido Mota comemorou o resultado de duas ações diferentes, registradas na noite de terça-feira, dia 11 de fevereiro, naquele município.

Três pessoas acusadas de tráfico foram presas, além de drogas, arma e quase R$ 20 mil apreendidos.

No início da noite, pouco após às 18 horas, os policiais militares se deslocaram até uma residência na rua Senhor do Bonfim, onde, segundo denúncias feitas através do telefone 190, estaria residindo uma pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Segundo uma denúncia, recheada de detalhes, o suspeito estaria naquele dia e horário embalando drogas para serem comercializadas.

Quando os policiais se aproximaram, notaram pela janela que estava aberta, o morador em atitude suspeita num quarto e ainda sentiram um forte odor de maconha.

Nesse momento, os policiais anunciaram a voz de prisão, mas o rapaz correu para o banheiro, onde se trancou e tentou dispensar a droga pelo vaso sanitário, sendo impedido pelos militares.

Abordado, o suspeito admitiu estar envolvido com o tráfico e que, em seu poder, além de droga, havia uma arma e dinheiro proveniente do comércio ilegal.

No banheiro e num cômodo, os policiais encontraram um tijolo de maconha, algumas embalagens da mesma droga e diversas porções de cocaína.

Uma pistola 9 milímetros e a quantia de R$ 17.113,00, que estavam escondidas num guarda roupas no quarto, foram localizadas e apreendidas também.

O rapaz foi preso em flagrante e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado Yuri Munhoz Silveira registrou a ocorrência.

Foram apreendidos pelos policiais: 209 gramas de maconha separadas em 132 porções, 32 pinos de cocaína com peso de 32 gramas, um tijolo de maconha pesando 733 gramas, uma pistola G-Cherokee Bul, 9 mm, com carregador, tendo a numeração suprimida, 14 munições 9 mm, duas balanças de precisão, três folhas com anotações e contabilidade e a quantia de R$17.113,00 em diferentes notas.

MAIS DOIS – Quando os policiais registravam a ocorrência na Central de Polícia Judiciária, em Assis, chegaram novas denúncias, através do telefone 190, informando sobre mais dois suspeitos de envolvimento na mesma quadrilha por tráfico.

Um deles, segundo os denunciantes, administrava o comércio ilegal de cocaína e o outro controlava a venda de maconha.

Na rua João Casado, já no começo da madrugada, os policiais militares localizaram um rapaz de 21 anos de idade, que tentou fugir, mas acabou sendo detido.

Dominado, ele admitiu comandar a distribuição de cocaína na cidade e que a droga estaria escondida no forro da residência de sua mãe, para onde se dirigiram os policiais.

Na casa indicada, foram encontrados 198 capsulas de cocaína. No mesmo endereço, os policiais apreenderam a quantia de R$ 2.540,00 em espécie e um aparelho de telefone celular.

Na mesma cidade, na rua São Judas, a PM localizou um auxiliar de mecânico de 47 anos de idade. No quintal da casa dele, num veículo abandonado, foram encontrados cinco tabletes de maconha. Diante da comprovação da denúncia, os policiais deram voz de prisão ao morador.

Um detalhe chamou a atenção da polícia: as drogas, embora encontradas em loais diferentes, possuíam o mesmo tipo de embalagem, aumentando as suspeitas de formação de uma quadrilha que controlava e distribuía drogas na região.

Todos os envolvidos receberam voz de prisão em flagrante, sendo conduzidos para a Cadeia Pública de Lutécia.

As drogas apreendidas foram encaminhadas para o Instituto de Criminalística onde ocorreu a pesagem.

Nessa segunda ocorrência, foram apreendidos: cerca de cinco quilos de maconha, 188 gramas de cocaína e a quantia de R$ 2.544,00 em dinheiro.

Drogas, arma, munições e dinheiro apreendidos pela PM em C. Mota

Foto: Divulgação