PM prende acusado de roubo a loja de celulares

A Polícia Militar agiu rapidamente e prendeu um dos envolvidos num assalto registrado na tarde desta terça-feira, dia 26 de janeiro, em Cândido Mota, numa loja de assistência e manutenção de telefones celulares, localizada na rua São Caetano.

Um vídeo com imagens do crime foi espalhado nas redes sociais.

Exatamente às 13h46, dois rapazes, um deles apenas com uma máscara de proteção facial e outro com uma camiseta no rosto, entraram na loja e anunciaram o roubo a comerciária, que não reagiu.

Em poucos minutos, eles pegaram vários exemplares de telefone celular que estavam na loja. Não dá para perceber se eles conseguiram levar dinheiro.

Por volta das 19 horas, logo após serem informados sobre o crime e terem acesso às imagens do sistema interno de monitoramento, os policiais militares realizaram um patrulhamento na rua vila Pires e, na rua Joaquim Cavina, conseguiram deter um rapaz suspeito de participação no crime.

Na abordagem e revista pessoal, nada de ilegal foi encontrado, mas ao ser questionado sobre a participação no assalto, o rapaz demonstrou muito nervosismo.

Conduzido à Delegacia de Polícia, o rapaz teria sido reconhecido pelas imagens do sistema de monitoramento e por testemunhas e vítima.

O rapaz, que não teve idade e identidade reveladas, foi preso em flagrante e encaminhado para a Cadeia Pública de Lutécia, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Com base nessa prisão, os policiais tentam descobrir quem era o segundo envolvido no crime e recuperar os produtos roubados.

Vídeo gravou ação dos ladrões