PM nega envolvimento com projeto ‘Escola Militar Mirim’

O comando da Polícia Militar emitiu uma nota à imprensa para negar qualquer tipo se envolvimento ou participação com o projeto ‘Escola Militar Mirim’, que tem ampla divulgação nas redes sociais. O Batalhão com sede em Assis esclarece que o projeto “não faz parte do projetos sociais da corporação” e orienta as pessoas com dúvida e entrarem em contato pelo telefone 190 ou através do Disque Denúncia 181.

“NOTA DE IMPRENSA. O 32.º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado em Assis e responsável pelo policiamento ostensivo preventivo em treze municípios de nossa região, informa que o projeto “Escola Militar Mirim”, que está sendo veiculado nas redes sociais, não faz parte dos Projetos Sociais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tampouco conta com participação de seu efetivo. O Trigésimo Segundo Batalhão de Polícia Militar do Interior não cobra taxas de qualquer natureza e não realiza inscrições por site, link de internet ou rede social. Caso houver algum projeto social, será divulgado em nossas Redes Sociais Oficiais, bem como ressaltamos que ao receber qualquer material ou proposta de projeto e ficar em dúvida, denuncie através do Disque Denuncia 181 ou ligue 190″ Batalhão emitiu Nota à imprensa Imagem: arquivo