PM faz apreensão de drogas na vila Cláudia e prende morador

A Polícia Militar prendeu um morador da vila Cláudia, em Assis, que assumiu a posse de uma grande quantidade de droga guardada em sua residência. O nome e a idade do homem não foram revelados.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar neste sábado, dia 23 de janeiro.

Durante patrulhamento no bairro, a viatura policial abordou duas mulheres na rua Nelson Rosa. Durante a revista policial, foi encontrada uma pequena porção de maconha na mochila de uma delas.

A mulher alegou que não tinha conhecimento da droga e justificou que mochila era de seu marido.

Na residência da mulher, foi feito contato com o marido, dono da mochila, que, além de admitir a posse da droga encontrada, indicou onde poderia haver mais entorpecente.

No local indicado, os policiais encontraram mais um tijolo de maconha e outras sete porções da droga embaladas num plástico, idênticas à que havia sido localizada na mochila. Também foram encontrados 29 comprimidos de ecstasy, quatro balanças de precisão, R$ 180,00 em dinheiro e um cheque no valor de R$250,00, além de três rolos de plástico e uma faca, ainda com resquícios da droga.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, para onde foi encaminhado o morador, que recebeu voz de prisão em flagrante pela Polícia Militar.

Material apreendido em casa na vila Cláudia

Imagem: Polícia Militar