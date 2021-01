PM esclarece crime, prende autor e recupera os produtos furtados

Rápido e eficiente trabalho da Polícia Militar de Assis, que conseguiu, em poucas horas, esclarecer um furto ocorrido na vila Glória, prender o autor do crime e ainda recuperar grande parte dos objetos no Jardim Eldorado e no Jardim Canadá.

A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira, dia 14 de janeiro, e teve desfecho na rua Natal Travaglia, no Jardim Eldorado.

Os policiais militares receberam a informação de um furto ocorrido num estabelecimento comercial localizado na avenida Getúlio Vargas.

A vítima disse que o ladrão levou diversos objetos e semi jóias e calculou o prejuízo financeiro em aproximadamente R$ 5 mil.

Com base num levantamento das primeiras informações, os policiais se dirigiram até a vila Progresso para iniciar o patrulhamento visando localizar um indivíduo suspeito pelo crime.

Alguns populares, interrogados pela equipe policial, disseram ter conhecimento que um homem, horas antes, estaria tentando vender alguns objetos e semi-joias de ‘origem duvidosa’ pelas ruas do bairro e que, posteriormente, pretendia levar os produtos restantes no Jardim Eldorado.

Diante das informações, o pelotão da Força Tática se deslocou até o Jardim Eldorado, onde conseguiu abordar uma pessoa em atitude suspeita na rua Natal Travaglia.

Na abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram a quantia de R$ 75,00 e uma pulseira semelhante às semi-joias furtadas.

Questionado, o rapaz, que não teve a identidade e idade reveladas, admitiu ter praticado o furto, mas alegou ter vendido parte dos objetos.

No local indicado por ele, foram localizados três perfumes, relógios e cerca de 35 bijuterias. A pessoa em posse dos objetos furtados disse ter pago a quantia de R$ 100,00 e alegou não ter conhecimento da procedência.

Na rua Eros Guerreiros Tangerino, no Jardim Canadá, foram localizados perfumes e cosméticos diversos. Os produtos estavam envoltos num lençol.

A Polícia Militar conduziu o autor confesso do furto e a pessoa que havia receptado os produtos até a Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada.

Chamada pelo delegado plantonista, a vítima do furto reconheceu todos os objetos recuperados pela Polícia Militar.

Os acusados pelos crimes de furto e receptação ficaram à disposição da Justiça.

Produtos furtados que foram recuperados

Imagem: Polícia Militar