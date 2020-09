PM de Assis recupera carro furtado em Tarumã e prende dois jovens

A Polícia Militar agiu rápido e conseguiu recuperar um veículo furtado na vizinha cidade de Tarumã na noite desta terça-feira, dia 8 de setembro. Nos primeiros minutos da madrugada desta quarta-feira, dois jovens foram detidos no Parque Universitário, em Assis, e o carro foi recuperado e apreendido.

Informados sobre o furto de um veículo Volkswagen, modelo Gol GT, preto, ocorrido na vizinha cidade de Tarumã, os policiais realizavam patrulhamento no Complexo Prudenciana quando visualizaram um carro com as mesmas características trafegando na contra-mão no final da Avenida David Passarinho, na vila Marialves, mas, inicialmente, não conseguiram realizar a abordagem.

Logo depois, o veículo foi visto no Parque Universitário, onde uma outra equipe policial conseguiu abordar os condutores quando eles estavam na rua Reverendo João Batista Ribeiro.

Os policiais militares chegaram no momento em que dois jovens, de 18 e 20 anos de idade, saíam do carro, indo em direção a uma casa, na esquina da rua José Janúncio.

A equipe policial abordou os dois jovens.

Durante a revista pessoal, no bolso da bermuda de um deles, foi encontrada uma chave ‘micha’. Ele declarou apenas que “apenas buscou o veículo em Tarumã e que teria pago R$ 300,00′.

Diante das evidências, os policiais deram voz de prisão em flagrante aos dois jovens e apreenderam o veículo.

Na Central de Polícia Judiciária, o delegado plantonista ratificou a voz de prisão à dupla pelo crime de receptação e arbitrou a fiança no valor de R$ 3 mil para cada um dos acusados.

Como eles não pagaram o valor estipulado, ambos foram recolhidos à Cadeia Pública de Lutécia, onde aguardarão manifestação da Justiça.

Carro recuperado pela PM