Penitenciária e ADP de Assis retomam visitas presenciais

Foram retomadas as visitas presenciais na Penitenciária e no Anexo de Detenção Provisória de Assis neste final de semana. No sábado, dia 7, ocorreu a visita de familiares dos detentos no ADP e no domingo, dia 8, dos condenados que cumprem pena no presídio.

Mesmo com restrições, familiares ficaram satisfeitos por reverem os detentos e presos nas duas unidades situadas na rodovia Clementino Alves de Souza, entre Assis e Platina.

Segundo funcionários do sistema prisional, a retomada das visitas presenciais “foi bastante tranquila”.

O acesso de visitantes seguiu restrições sanitárias, com aferição de temperatura, higienização com álcool em gel. Algumas pessoas, detectadas com temperatura acima do normal, não puderam entrar no complexo para a visita.

No entanto, apesar das restrições, não foram registrados problemas ou mesmo reclamações.

Pelo contrário, alguns familiares de detentos elogiaram a retomada das visitas presenciais controladas em Assis.

A visitação estava suspensa desde o início da pandemia, quando começou a quarentena visando tentar conter o avanço da Covid-19.

Nas unidades prisionais de Assis, as visitas foram de duas horas, nos turnos da manhã e à tarde, com direito à uma visita por detento e sem permissão para entregar sacolas com alimentos e produtos de higiene. O grupo da manhã entrou às 9 horas e saiu às 11. No período da tarde, a visita foi no período das 13 às 15 horas.

De acordo com as normas, somente pessoas com idade entre 18 e 59 anos estão autorizadas a entrar nas unidades, mas com a obrigação da aferição de temperatura. Pessoas do grupo de risco e gestantes não podem realizar a visita.

Foi estabelecida uma divisão dos visitantes por pavilhões, sendo os de números pares num final de semana os ímpares no outro.

Imagem: Ilustração