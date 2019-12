Pela idade, Professora Dedé derrota André Borracha e vira primeira mulher presidente da Câmara de Assis

A eleição da presidência da Câmara Municipal de Assis foi decidida pelo critério de idade, após empate em número de votos e igualdade de mandato.

A vereadora Elizete Melo, ‘Professora Dedé, do PV, que completará 53 anos no domingo próximo, derrotou André Borracha, de 44 anos, após os dois terminarem empatados o segundo escrutínio com seis votos.

A eleição, que teve necessidade de um segundo escrutínio, aconteceu na noite desta terça-feira, dia 17 de dezembro.

Num primeiro momento, três dos 15 candidatos se inscreveram: André Borracha (PR), Professora Dedé (PV) e Chico Panela (PSD).

Após cada um deles se manifestar por 15 minutos e ser sabatinado pelos demais parlamentares, teve início a votação.

Chico Panela teve quatro votos: Carlos Binato, Chico Panela, João da Silva ‘Timba’ e Valmir Dionízio.

Professora Dedé foi votada por cinco vereadores: Cachorrão, Célio Diniz, Gordinho das Farmácia, Professora Dedé e Vinícius Símili.

André Borracha contou com seis votos: André Borracha, Eduardo de Camargo, Luís Bigode, Nilson Pavão, Reinaldo da ‘Cremos’ e Roque Vinícius.

Após a apuração, os trabalhos foram suspensos por cinco minutos.

Como prevê o Artigo 29 da Lei Orgânica do Município, como o candidato mais votado não obteve maioria absoluta (oito votos) , explicou o presidente da Câmara Municipal, houve a necessidade de segundo turno, curiosamente, entre os mesmos três candidatos.

No segundo escrutínio, Valmir Dionízio foi decisivo ao mudar seu voto de Chico Panela para a professora Dedé.

Chico Panela recebeu três votos: Carlos Binato, Chico Panela e João da Silva ‘Timba’.

Professora Dedé foi votada por seis vereadores: Cachorrão, Célio Diniz, Gordinho das Farmácia, Professora Dedé, Vinícius Símili e Valmir Dionízio.

André Borracha contou com os mesmos seis votos de: André Borracha, Eduardo de Camargo, Luís Bigode, Nilson Pavão, Reinaldo da ‘Cremos’ e Roque Vinícius.

O primeiro critério de desempate seria o número de mandatos.

Como André Borracha e Professora Dedé estão no primeiro mandato, o segundo critério passou a ser que tem maior idade.

André Borracha, com 44 anos, foi derrotado pela Professora Dedé, que completa 53 no próximo domingo.

Para vice-presidente, Reinaldo da Cremos, do PDT, derrotou Valmir Dionízio por 8 a 7.

Para primeiro secretário, Eduardo de Camargo Neto, com 9 votos, derrotou Vinícius Símili, que recebeu seis votos.

Para segundo secretário, Vinícius Símili derrotou André Borracha por 8 a 7.

Com isso, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Assis para o ano de 2.020 ficou composta da seguinte maneira: Professora Dedé (presidente), Reinaldo da Cremos (vice-presidente), Eduardo de Camargo Neto (primeiro secretário) e Vinícius Símili (segundo secretário).

A posse oficial dos novos diretores da Mesa acontece no dia 1º de janeiro.

Mesa Diretora da Câmara de Assis em 2.020