Pedágio Solidário na V.O. supera todas expectativas

Nem o mais otimista sambista da Escola de Samba Unidos da Vila Operária talvez acreditasse no resultado final do Pedágio Solidário realizado neste domingo, dia 31 de maio, com o objetivo de contribuir com a Campanha do Agasalho do Fundo Social de Solidariedade do Município de Assis.

As doações, feitas das 10 às 15 horas, em frente ao barracão da agremiação carnavalesca, na rua Tibiriçá, impressionaram pela quantidade e qualidade dos produtos entregues.

As peças, acondicionadas em sacos plásticos, foram depositadas no chão do barracão que, aos poucos, foi ficando completamente tomado. “De coração, queremos agradecer a todos que fizeram esse gesto solidário nos emocionar”, agradeceu o presidente da escola, José Correia.

“Foi recorde de doações”, comemorou o secretário de esportes, César Nunes, que tem colaborado com a campanha do Fundo de Solidariedade.

Na tarde desta segunda-feira, todas as doações foram oficialmente entregues à presidente do Fundo Social, Luciana Barreto Fernandes, que compareceu ao barracão da agremiação.

“Além das pessoas, muitas empresas foram parceiras da escola de samba nesse Pedágio Solidário e queremos dividir, com elas, nossa felicidade”, agradeceu o vice-presidente Sérgio Frederico.

Todos os donativos “serão separados por peças para sem contabilizados, antes de serem repassados a quem precisa”, explicou Nunes.

Barracão da V.O. ficou tomado por doações