PDT vira a maior bancada na Câmara de Assis

O PDT, Partido Democrático Trabalhista, do presidenciável Ciro Gomes, liderado na cidade pelo prefeito José Aparecido Fernandes, se tornou a maior bancada da Câmara Municipal de Assis neste sábado, dia 4 de abril, quando terminou o prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para transferência de filiados e novas filiações àqueles que pretendem disputar as eleições de 4 de outubro.

Três vereadores deixaram suas legendas para se juntarem aos pedetistas Reinaldo da Cremos e Vinícius Símili.

A presidente da Câmara Municipal, professora Dedé, deixou o Partido Verde para se filiar ao PDT. Com isso, o PV fica sem representante na Câmara.

Ferindo a proporcionalidade prevista no Regimento Interno, a Mesa Diretora passa a ter três, dos quatro membros, da mesma legenda. Só o primeiro secretário, Eduardo de Camargo, não é do PDT.

Outro ‘nome de peso’ a se transferir de legenda foi o ex-presidente do Legislativo, Alexandre ‘Cachorrão’, mais votado em 2.016. Ele deixou o PR para se abrigar na fileira do líder nacional Ciro Gomes. Cachorrão, para alguns, é apontado como um possível candidato a vice-prefeito de Fernandes, na impossibilidade jurídica de Márcio Veterinário continuar no posto.

Há quem garanta que, em caso de uma reeleição de Fernandes, Cachorrão já teria assegurado o controle da Secretaria de Desenvolvimento e Empreendedorismo. Ele, como era de se esperar, nega esse acordo.

O vereador Gordinho da Farmácia sai do PRB para oficializar seu ingresso no partido de Aparecido Fernandes, de quem já se tornou aliado, logo nos primeiros dias de mandato.

Outros nomes de peso na política de Assis, como o ex-presidente da Câmara Municipal, Pastor Edinho, também se filiaram ao PDT para tentar voltar à política.

“Ainda não fechamos nossa lista”, explicou o vice-presidente da Câmara, Reinaldo Anacleto, procurado pelo JSOL, ao final da tarde deste sábado. Gordinho comemorou a mudança: “Teremos um time forte”, disse.

A bancada do PTB continua a mesma, com a dupla: Célio Francisco Diniz e Roque Vinícius.

O vereador João da Silva Filho ‘Timba’ continua solitário no DEM.

O JSOL – Jornal da Segunda On Line – está tentando manter contato com os demais vereadores para noticiar eventuais mudanças.

