PDT, presidido em Assis pelo prefeito José Fernandes, terá Fernando Sirchia candidato a deputado estadual

O Partido Democrático Trabalhista -PDT-, que tem o diretório municipal presidido pelo prefeito José Aparecido Fernandes, terá um candidato a deputado estadual de Assis nas eleições de 2 de outubro. O jovem vereador Fernando Sirchia, de 23 anos, confirmou, através de suas redes sociais, ter aceito o convite do presidente nacional da legenda, Carlos Lupi, para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Apesar de serem da mesma legenda, Fernandes e Sirchia são adversários políticos. Eles têm sido protagonistas de ataques recíprocos há meses.

Na tribuna da Câmara, Sirchia chegou a acusar o prefeito de ser ‘covarde’ no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e por se recusar a receber os professores em greve na reivindicação do piso nacional do Magistério.

O prefeito, por sua vez, em recente reunião do Conselho Curador da FEMA, chamou o vereador de ‘Salsicha’. O mesmo apelido foi usado pelo radialista Pingo d’água num programa de rádio para referir ao vereador. O radialista foi mais longe. Perguntado pelo colega de programa, Nilton Mattos, o que significa ser ‘salsicha’, ele respondeu: “é um merda. Estrume. Não ser pra nada”.

Sirchia ao saber das ofensas, desafiou os radialistas a lhe convidarem a participar do programa.

Resta saber qual será o grau de envolvimento do diretório municipal do PDT na campanha de Fernando Sirchia.

ONZE – Com o registro de Fernando Sirchia, concorrente a uma cadeira na Assembleia Legislativa, Assis atinge 11 candidaturas a deputado nas eleições de 2 de outubro. É o maior número de pretendentes da história do município que contabiliza aproximadamente 70 mil eleitores.

Veja quem são eles, em ordem alfabética:

DEPUTADO FEDERAL

Adevar Campana (Patriota)

Camilo Gava (PTB)

Ernesto Nóbile (Avante)

Pastor Nivaldo (Republicanos)

Reynaldo Campanatti (Agir 36)

DEPUTADO ESTADUAL

Bruna Reis/Alina Yule (candidatura coletiva PSOL)

Fernando Sirchia (PDT)

Professora Mariana (PT)

Márcio Veterinário (PP)

Marina Pascon (candidatura coletiva PV)

Timba (União Brasil)

Fernando Sirchia será candidato a deputado estadual pelo PDT