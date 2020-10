PC volta a brilhar no Tonicão e impõe derrota ao VOCEM

O técnico Paulo César ‘PC’ voltou a brilhar no estádio Tonicão, onde ele já é considerado ‘Rei dos clássicos’ pelas vitórias no comando de VOCEM ou Assisense, por onde passou em anos anteriores.

Desta vez, na manhã deste domingo, dia 25 de outubro, PC dirigiu o Osvaldo Cruz e impôs uma derrota que não estava nos planos do ‘Esquadrão da Fé’.

O jogo fez parte da terceira rodada do Campeonato Paulista da Série B, competição conhecida como ‘Segundona’.

No entanto, quem assistiu a partida, acompanhando as imagens da TV Federação Paulista ou a narração de Augusto César, na rádio Fema, pôde constatar que o placar não foi o retrato da postura dos times em campo.

O VOCEM teve dezenas de chances para abrir o marcador, mas parou na ineficácia dos seus atacantes ou na eficiência do goleiro Gabriel Kinzel, escolhido o melhor jogador da partida no dia em que aguardava, ansiosamente, chegar a notícia do nascimento do seu primeiro filho, com o nome já escolhido de Davi.

Com sistema tático eficiente no setor defensivo, marca registrada das equipes comandadas pelo técnico PC, o Osvaldo Cruz só se arriscava nos contra ataques.

E foi, dessa maneira, nos acréscimos do primeiro tempo, que o centroavante Daniel, livre de marcação na grande área, aproveitou um rebote para, com precisão, superar o goleiro Gabriel.

O meio campista Gustavo Amorim arrancou do seu setor defensivo, ultrapassou a linha que divide o gramado, se desvencilhou da tentativa de falta e lançou Lucaku, que chutou cruzado. O goleiro Gabriel espalmou e, no rebote, a bola sobrou livre para Daniel.

No segundo tempo, o VOCEM insistia nos ataques pelos lados.

Na direita, o lateral Nathan chegava, com facilidade, à linha de fundo para cruzar.

Pelo setor esquerdo, Ataliba levava vantagem em todas disputas com o seu marcador e realizava ótimos cruzamentos na área, mas Valmir e seu substituto, Caio, perderam gols incríveis.

O VOCEM chegou até a empatar, após uma cobrança de falta, mas o árbitro Bruno Alexandre Soto, bem posicionado, anotou impedimento de um outro jogador mariano, que, segundo ele, atrapalhou a visão do goleiro Gabriel Kinzel.

Final de jogo e a derrota já passa a complicar as pretensões de classificação para o VOCEM, que soma apenas um ponto em seis disputados.

O ‘Esquadrão da Fé’ é o penúltimo colocado do Grupo II e viu os líderes Grêmio Prudente e Osvaldo Cruz se distanciarem, com sete e seis pontos, respectivamente.

O presidente Lauro Valim se reuniu com o técnico Betão Alcântara após o jogo e reafirmou que “acredita no potencial dos jogadores”.

Mesmo assim, há informações que a diretoria já estaria tentando contratar outro atacante.

O VOCEM, do técnico Betão Alcântara, perdeu com: Gabriel; Nathan, Lucas Rafael, Diego Bebê e Luquinha; Jacaré, Tenner e Jordan; Robinho, Juninho e Valmir. Entraram Gabriel Ataliba, Bruninho, Café, Caio e Izael.

O Osvaldo Cruz, do treinador Paulo César ‘PC’, venceu com: Gabriel Kinzel; Thales, Victor Lopes, Luiz Fernando e Marcelo; Giovani, Vitor Hugo e Gustavo Amorim; Renan, Daniel e Lucaku. Entraram: Luciano, Wilton, Paulinho e Cristiano.

RESULTADOS

VOCEM 0 x 1 Osvaldo Cruz

Grêmio Prudente 7 x 2 Assisense

CLASSIFICAÇÃO

Grêmio Prudente – 7 pontos

Osvaldo Cruz – 6 pontos

Tupã – 3 pontos

VOCEM – 1 ponto

Assisense – 0 ponto

QUARTA RODADA

Quarta-feira – 15h – Assisense x VOCEM

Quarta-feira – 16h – Tupã x Grêmio Prudente

O VOCEM insistiu nos cruzamentos, mas não chegou ao empate

Imagem: Marilaine Pontes