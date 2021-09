PC confiante para enfrentar o líder XV de Jaú no Tonicão

Terceiro colocado do Grupo 2, com sete pontos conquistados nos 18 disputados, o Clube Atlético Assisense receberá na tarde desta quarta-feira, dia 15 de setembro, o líder XV de Novembro de Jaú, que soma 16 pontos, obtidos em cinco vitórias e um empate apenas.

No entanto, essa diferença de desempenho, após seis rodadas do Campeonato Paulista da Série B parece não incomodar o confiante técnico Paulo César ‘PC’, do ‘Falcão do Vale’.

“Nossa expectativa é boa. Vencendo, daremos um grande passo para a classificação”, respondeu ele, ao ser questionado sobre o que espera do confronto, que terá início às 15 horas, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’.

O único desfalque do Assisense para a partida desta tarde será o meio campista Toure, que cumprirá suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra a Esportiva Santacruzense, na manhã de domingo, em Santa Cruz do Rio Pardo.

O técnico PC já confirmou a volta do jogador Pedro na lateral direita e Viturino na cabeça de área.

Se não tiver imprevisto, o ‘Falcão do Vale’ receberá o ‘Galo da Comarca’ com a seguinte formação: João ‘Pantaneiro’; Pedro, Thiago Valú, Matheus e Marcelo; Viturino, Keizon, Thiago Garcia e Luiz Carlos; Lukaku e Tiago Filipe.

Na manhã desta terça-feira, a Federação Paulista informou a equipe de arbitragem que atuará no estádio Tonicão.

Ricardo Bittencourt da Silva, de 30 anos, apitará com assistência de Orlando Massola Júnior, de 45 anos, e Marlon Spínola, de 39.

Por conta das medidas sanitárias, as partidas do Campeonato Paulista da Série B ainda não recebem público nos estádios.

RODADA

Assisense x XV de Jaú

Osvaldo Cruz x VOCEM

Grêmio Prudente x Santacruzense

CLASSIFICAÇÃO

XV de Jaú – 16 pontos

VOCEM – 11 pontos

Assisense – 07 pontos

Grêmio Prudente – 05 pontos

Santacruzense – 05 pontos

Osvaldo Cruz – 05 pontos

Técnico Paulo César ‘PC’ está confiante

Imagem: Arquivo