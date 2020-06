Partidos poderão realizar convenções virtuais

De acordo com decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral, as convenções partidárias para definir os candidatos nas eleições municipais de 2020 poderão ser realizadas de maneira virtual. As reuniões dos partidos políticos estão confirmadas para o período de 20 de julho a 5 de agosto, mesmo que as eleições sejam prorrogadas para novembro ou dezembro, como vem discutindo o Congresso Nacional por conta da pandemia do coronavírus.

Na tarde desta quinta-feira, dia 4 de junho, os principais órgão de imprensa do país divulgaram a decisão do TSE, que confirmou, por unanimidade de votos, essa possibilidade de os partidos políticos realizarem convenções partidárias por meio virtual para a escolha dos candidatos.

Ficou definido que os partidos têm autonomia para utilizarem as ferramentas tecnológicas que entenderem mais adequadas para suas convenções.

Para o TSE negar a adoção do formato virtual equivaleria a ignorar a realidade enfrentada no combate à doença e, diante do Calendário Eleitoral, poderia inviabilizar etapa imprescindível à concretização de eleições democráticas e transparentes.