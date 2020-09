Partidos de esquerda confirmam Pablo e Zezinho como candidatos

Os partidos considerados ‘de esquerda’, que adotam o discurso de priorização e valorização da vida e defesa dos direitos às minorias, confirmou uma dupla para disputar a Prefeitura Municipal de Assis.

Os nomes, após muitas discussões internas, foram definidos e anunciados neste domingo, dia 13 de setembro, às 13h50.

“Era opção que vocês queriam?” Com essa pergunta, Pablo fez uma transmissão para confirmar que “o desafio” de ser candidato a prefeito “foi aceito”.

Pré-candidato a prefeito da coligação envolvendo Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Pablo Scherrer, além de professor de Ciências e Biologia, atua como autônomo no ramo de prestação de pequenos serviços residenciais, daí o apelido de “Pablo pra toda obra”.

O nome de Pablo foi confirmado nas convenções dos partidos PT e PSOL, realizadas de maneira virtual por conta dos riscos de aglomeração decorrente da pandemia do novo coronavírus.

O nome do vice indicado pelo Partido dos Trabalhadores para compor a chapa com Pablo Scherrer foi do funcionário aposentado da Sabesp e membro atuante da Frente pela Democracia e Soberania Nacional de Assis, José Aparecido dos Santos, o ‘Zezinho do PT’.

Pablo e Zezinho se apresentam como candidatos de esquerda em Assis