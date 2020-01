Parque Buracão é palco de agressão e furto após trio manter relação sexual

O caso não deve ser investigado apenas polícia, que registrou uma ocorrência de agressão e furto, mas também pela Prefeitura Municipal, responsável pela administração do Parque Ecológico ‘João Domingos Coelho’, o Parque Buracão, localizado numa grande área entre as vilas Operária e Tênis Clube.

Um jovem de 25 anos, morador da vizinha cidade de Tarumã, procurou o Plantão Policial no início da noite de terça-feira, dia 21, para denunciar ter sido vítima de agressão e furto após ter mantido relação sexual com outras duas pessoas no interior do parque.

O rapaz, desempregado, procurou o Plantão Policial por volta das 19h30 e denunciou os crimes sofridos ao delegado Gustavo Barbosa de Siqueira.

Com detalhes, ele disse ter conhecido dois outros jovens no interior do Parque Buracão no final da tarde, por volta das 17 horas.

Após conversarem, os três decidiram ir até à beira de um córrego para ficarem “mais à vontade e terem um programa sexual”, consta o Boletim de Ocorrência.

Quando terminaram o ato, o jovem de Tarumã garante ter notado falta de seu aparelho de telefone celular. Por desconfiança, chegou a revistar os dois rapazes, mas nada encontrou.

Decidiu voltar ao local do encontro e localizou o aparelho caído, no mato.

Nesse momento, um dos rapazes de quem ele havia desconfiado, teria agredido a vítima com um soco no rosto e anunciado: “Agora eu vou levar o seu celular”, e saiu correndo.

A vítima, ao tentar perseguir o agressor, sofreu uma queda e teve escoriações pelo corpo, que o impediram de continuar correndo para tentar alcançar o rapaz que fugiu com seu aparelho de telefone celular.

No Plantão Policial, a vítima apresentou algumas características da dupla. “O agressor é magro, mede aproximadamente 1,70 metro e trajava camiseta cinza e calça preta. O outro é branco, ‘meio gordinho’, cabelos curtos e vestia camiseta azul e bermuda jeans”, descreveu.

O delegado Gustavo Barbosa Siqueira, após registrar a ocorrência, requisitou exame de corpo de delito à vítima, que deveria procurar o Instituto Médico Legal.

O Jornal da Segunda solicitou informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, responsável pela manutenção do Parque Ecológico João Domingos Coelho, para saber se teve conhecimento da ocorrência e que medidas teriam sido tomadas ou que providências pretende adotar após o fato, mas ainda não obteve resposta.

Os crimes aconteceram no Parque Buracão