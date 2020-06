Paraguaçu Paulista entrega refeição na escola

Diferente de Assis, que tem distribuído ‘cesta verde’ e dois litros de leite quinzenalmente, a Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista decidiu criar o programa “Merenda em Casa”.

Naquela cidade, as escolas municipais também estão fechadas devido à pandemia do novo coronavírus. Com isso, as crianças, que se alimentavam nas unidades escolares, estão ficando em casa. Além dessa realidade, muitas famílias perderam rendas nos últimos meses e acabaram entrando em situação de vulnerabilidade.

Para minimizar o sofrimento dessas famílias, a Prefeitura de Paraguaçu lançou o programa ‘Merenda em Casa’ e passou a distribuir marmitex àqueles em situação de vulnerabilidade durante todo o período de quarentena.

Antes, foi realizado um cadastramento dos alunos dos ensinos infantil e fundamental.

Na semana passada, começou a entregues de 500 refeições e kits de café da manhã nas unidades escolares do ensino infantil às famílias inscritas no programa. O ensino fundamental, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, começará a retirar as refeições nesta segunda-feira, dia 21. “Serão mais aproximadamente mil refeições entregues diariamente”, garante a prefeita Almira Garms.

“É um direito das crianças terem acesso a essa Merenda em Casa. Então, estamos muito felizes, muito gratos a Deus pela oportunidade de proporcionarmos este benefício, que é um direito que garante a nutrição dessas crianças no período em que as escolas ficarão fechadas”, comentou a prefeita Almira, em nota encaminhada ao JSOL – Jornal da Segunda On Line.

A diretora do Departamento de Educação, Esportes e Lazer, Elzinha Pacheco, explicou que as entregas das refeições serão feitas de segunda a sexta-feira, “durante o período de suspensão das aulas presenciais, entre 11 horas e meio-dia, nas unidades escolares onde o aluno se inscreveu, enquanto durar a quarentena por causa da Covid-19”, garantiu.

Refeições distribuídas aos alunos em Paraguaçu Paulista

Foto e informações: Assessoria de Comunicação