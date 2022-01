Para desafogar UPA e PA, Assis pulveriza atendimento de síndrome gripal nas unidades básicas

Com o crescente aumento do número de usuários procurando o Pronto Atendimento da vila Maria Isabel e a UPA ‘Ruy Silva’, no Jardim Aeroporto, nos últimos dias, principalmente com sintomas de COVID-19 e gripe, a Secretaria Municipal da Saúde decidiu pulverizar o atendimento com horários exclusivos nas unidades básicas de saúde e Estratégias Saúde da Família nesta quarta-feira, dia 5 de janeiro.

“A ideia é evitar o aglomeração e demora no atendimento e diagnóstico nas unidades de pronto atendimento”, justificou a secretária municipal, Cristiane Bussinati.

Acompanhe os horários exclusivos de atendimento nas Unidades Básicas e Estratégias Saúde da Família nesta quarta-feira:

7 às 9 horas – ESF Vila Progresso – Av. São Cristovão, 1560

7 às 9 horas – ESF Prudenciana – Rua José dos Santos Silva, 441

7 às 9 horas – ESF Jardim Eldorado – Rua Ênio Marquesini, 108

7 às 10 horas – ESF Parque Colinas – Rua José Maurício Nucci, 258

7 às 10 horas – ESF Vila Cláudia – Rua Maria Gonçalves Barbon, 317

7 às 9 horas – ESF Jardim Santa Clara – Rua Santa Isabel

7 às 9 horas – ESF Bela Vista – Avenida Perimetral, 834

7 às 11 horas – ESF Parque Universitário – Rua Rubens Ribeiro de Moraes, 122

9h30 às 11h30 – UBS Vila Fiúza – Rua Gonçalves Ledo, 325

9 às 11h00 – ESF Rural – Rua Maria Gonçalves Barbon, 317

13 às 16h30 – ESF Vila Glória – Pastor Abel A. Camargo, 275

13 às 16h30 – ESF Assis IV – Pastor Abel A. Camargo, 275

14 às 16 horas – ESF Jardim Três Américas – Rua Leonor, 609

14 às 15h30 – UBS Vila Ribeiro – Rua Viriato Correia, 555

14 às 16 horas – UBS Bonfim – Rua Senhor do Bonfim, 481

15 às 17 horas – UBS Vila Operária – Avenida Antônio Zuardi, 180