Palhaços de Piracicaba se apresentam no Galpão Cultural

A atração do ‘Encontro de Palhaços’, no Galpão Cultural de Assis, na noite desta segunda-feira, dia 12 de dezembro, será o ‘MBCIRCO’, de Piracicaba-SP, com o espetáculo Malabarindo, que terá início às 20h.

SINOPSE – Tico e Polenta formam a dupla de palhaços que conduzem o espetáculo do começo ao fim. Além de muitas piadas, o espetáculo traz acrobacias, mágicas e malabarismo sincronizados e com facas.

‘Esta dupla supimpa promete te fazer rir do começo ao fim!‘, convida Wender Urias, da comissão organizadora.