‘Paixão de Cristo’ da vila Adileta terá encenação virtual hoje

Em tempos de pandemia e por conta dos riscos de transmissão do vírus, a Pastoral da Família da vila Adileta, em Assis, decidiu, pelo segundo ano consecutivo, não apresentar a ‘Encenação da Paixão de Cristo’, que deveria ocorrer na noite desta ‘Sexta-feira Santa’, dia 2 de abril.

Será a segunda vez que o espetáculo, encenado por 14 anos consecutivos desde 2005, não acontecerá, já que, no ano passado, também por conta pandemia, ele foi cancelado.

No entanto, neste ano, graças a uma parceria com a TV Viena, uma gravação do espetáculo poderá ser assistida através dos canais 24 e 42 da TV a cabo e pelas plataformas digitais da emissora, a partir das 20 horas desta sexta-feira, explicou Renato Vieira Alves, um dos coordenadores do grupo.

Alves explicou que a encenação, à cada ano, atraía mais público, mas, por questões de segurança, foi preciso cancelar o evento pelo segundo ano seguido. “É uma pena, mas é preciso”, justificou. “Este ano, mesmo sem a presença do público, conseguimos apoio para exibir essa gravação feita em 2019, na praça do Santuário Nossa Senhora das Graças”, explicou Renato.

“Queremos convidar a todos a assistirem e relembrar esse importante momento da história, retratado por nosso grupo, formado por amadores e voluntários”, contou Renato Vieira Alves.