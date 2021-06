Padre Oldeir tem evolução na recuperação da COVID

No final da tarde desta segunda-feira, dia 28 de junho, a Diocese de Assis divulgou um comunicado sobre o boletim médico que apresenta evolução na recuperação do padre Oldeir José Galdino, de 59 anos, pároco da Catedral ‘Paróquia Sagrado Coração de Jesus’, hospitalizado com COVID-19.

O religioso foi internado no Hospital e Maternidade de Assis na sexta-feira, dia 18 de junho, apresentando sintomas da doença e passou a receber os cuidados do médico pneumologista Luís Marcelo Pacheco Rotondaro.

Diz o boletim médico: “O padre está se alimentando bem. Está estável, dormindo bem. Interagindo e conversando sem a falta de ar. A oxigenização vem baixando – 48 % (quantidade que vem recebendo de oxigênio), que representa um índice satisfatório”, diz o trecho do boletim.

Segundo a nota divulgada pela Diocese: “Se continuar nesse ritmo, ele deve receber alta da UTI nos próximos dias e ir para um quarto e continuar tomando medicamentos”, informa.

“Rezemos por sua recuperação! Rezemos por todo clero de nossa Diocese de Assis”, finaliza o comunicado diocesano.

Padre Oldeir Galdino permanece hospitalizado

Imagem: Diocese de Assis