Paço Municipal desrespeita decreto de luto oficial

Até o início da manhã desta terça-feira, dia 13 de julho, o Paço Municipal, sede do Poder Executivo, situado na avenida Rui Barbosa, continuava descumprindo o decreto de luto oficial, publicado no Diário Oficial do Município na segunda-feira, dia 12, em respeito ao falecimento do ex-vereador e presidente da Câmara, ex-prefeito e ex-deputado estadual Tufi Jubran, ocorrido em São Paulo no sábado, dias 10 de julho, vítima de infarto.

De acordo com o decreto 8.501/21, assinado pelo prefeito José Aparecido Fernandes e pelo secretário municipal de Governo, Luciano Soares Bergonso, durante o período de luto oficial, “a bandeira municipal ficará hasteada a meio mastro”.

No entanto, a bandeira municipal em frente ao Paço Municipal permanece no topo do mastro, assim com os pavilhões estadual e nacional.

Na Câmara Municipal, onde aconteceu o velório de Tufi Jubran, a bandeira do município de Assis está hasteada a meio mastro respeitando o decreto municipal, que prevê luto oficial de três dias a partir de 12 de julho.

Neste período, de acordo com o decreto, também “estão suspensas todas as atividades festivas ou comemorativas no município”.

Bandeira do município no todo do mastro no Paço Municipal

Bandeira a meio mastro na Câmara Municipal